Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Le Champ Commun Augan
samedi 26 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre
Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Un duo voix-guitare interprète un répertoire de chansons coquines et malicieuses, inspiré de grands noms de la chanson française Jeanne Moreau, Marie-Paule Belle, Patachou, Pierre Perret, Bobby Lapointe et d’autres encore. .
Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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