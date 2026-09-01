Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre

Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Un duo voix-guitare interprète un répertoire de chansons coquines et malicieuses, inspiré de grands noms de la chanson française Jeanne Moreau, Marie-Paule Belle, Patachou, Pierre Perret, Bobby Lapointe et d’autres encore. .

Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande