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AGENDA · Augan

Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Le Champ Commun Augan

samedi 26 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du CLos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre

Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Un duo voix-guitare interprète un répertoire de chansons coquines et malicieuses, inspiré de grands noms de la chanson française Jeanne Moreau, Marie-Paule Belle, Patachou, Pierre Perret, Bobby Lapointe et d’autres encore.   .

Le Champ Commun 1 rue du CLos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Les Chansons coquines de Françoise et Jean-Pierre Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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