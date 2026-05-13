Les Chants du monde, cabaret poétique, Atelier-musée Jean Lurçat, Saint-Laurent-les-Tours

Les Chants du monde, cabaret poétique Samedi 23 mai, 20h30 Atelier-musée Jean Lurçat Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Cabaret poétique pour faire dialoguer les poètes qui ont accompagné le chemin de Jean Lurçat, et faire connaître le créateur, l’homme d’engagement, à travers ses propres textes et ceux des grands poètes du XXe siècle qu’il a côtoyé, appréciés, illustrés souvent. Mais aussi évoquer l’homme qui tomba amoureux du Sud-Ouest de la France, de cette terre qui offrit la plus féconde résonnance à son œuvre.

Par le Théâtre de l’Echappée Belle / Martine Costes-Souyris, Emilie Cadiou, Sylvain Colin.

Dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la mort de Jean Lurçat.

Le musée restera ouvert au public de 18h30 à 20h30 et une présentation de l’œuvre Le Chant du monde de Jean Lurçat sera proposée par les guides du musée en amont du spectacle.

Atelier-musée Jean Lurçat Avenue Jean Lurçat, 46400 Saint-Laurent-les-Tours, France Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie 0582110456 https://musees.lot.fr/atelier-mus-e-jean-lur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1983077560366 »}] Jean Lurçat (1892–1966) est considéré comme le grand rénovateur de l’art de la tapisserie. Ses premières tapisseries datent de 1933, sans oublier son travail dans les domaines de la peinture, de la céramique et de la lithographie. Son vocabulaire artistique, d’une grande richesse, utilise souvent des symboles tels que le coq et le soleil. C’est au château de Saint-Laurent que Jean Lurçat crée l’une de ses œuvres les plus connues, « Le Chant du monde ». Pendant les vingt dernières années de sa vie, l’artiste marque de son empreinte chaque pièce de la demeure. En 1986, Mme Simone Lurçat, veuve de l’artiste, fait don des lieux au département du Lot. Dominant la ville de Saint Céré, le château de Saint-Laurent et ses tours sont bâtis sur les vestiges d’un ancien oppidum. Durant huit siècles, il a été la propriété de la famille des Turenne avant d’être racheté par Louis XV, puis abandonné. Jean Lurçat en fit l’acquisition en 1945. Accès par la RD 40 ou la RD 48 depuis Saint-Céré. Parkings gratuits en contrebas du château.

_Cabaret poétique pour faire dialoguer les poètes qui ont accompagné le chemin de Jean Lurçat, et faire connaître le créateur, l’homme d’engagement, à travers ses propres textes et ceux des grands du…

© Théâtre de l’Echappée Belle