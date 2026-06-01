Les châteaux et jardins d’Henri IV dans la galerie des Cerfs, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Les châteaux et jardins d’Henri IV dans la galerie des Cerfs Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Rarement ouverte au public, la galerie des Cerfs a été bâtie dans les années 1600 sur ordre d’Henri IV, qui souhaitait doter les appartements royaux d’un nouvel espace d’apparat, agréablement ouvert sur le jardin de Diane. Sur ses murs, le peintre Louis Poisson réalise d’impressionnantes vues à vol d’oiseau des principaux châteaux de la couronne, mettant en valeur leurs jardins et leurs parcs de chasse. Ce décor est soigneusement restauré sous Napoléon III. La visite permettra d’explorer l’architecture et les jardins de ces grandes demeures du règne d’Henri IV, pour la plupart disparues aujourd’hui.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art