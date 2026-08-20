Les Chemins d’artistes : le « In », Porte de Sens, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Les Chemins d’artistes : le « In » 19 et 20 septembre Porte de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fin des Chemins d’artistes

Les Chemins d’artistes sont une randonnée en forêt enrichie des œuvres d’une trentaine d’artistes, ouverte en accès libre tout l’été, avec un cahier des charges exigeant (matériaux naturels, résistance aux intempéries, pas de gardiennage).

En parallèle, les artistes qui ont fait une œuvre sont invités à exposer un autre œuvre de leur choix dans les majestueuses salles de la Porte de Sens. Cette exposition se conclut les 19-20 septembre par les Journées européennes du patrimoine durant lesquelles les horaires d’ouverture sont étendus au samedi et dimanche toute la journée. C’est l’occasion de découvrir des artistes locaux, régionaux ou nationaux, et aussi de visiter le majestueux intérieur de la Porte de Sens, rarement ouvert au public. Bâtiment fortifié qui a permis de défendre la ville contre de nombreuses agressions durant les tensions entre la France et la Bourgogne.

Le dimanche après-midi sera aussi la clôture de l’exposition, certains artistes viendront « décrocher ».

Porte de Sens Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 72 74 23 69 http://www.lerubanvert.net Le lieu d’exposition est la porte Nord de la ville, construite aux 11e et 12e siècles. C’est une porte fortement fortifiée. Parking à proximité; gare de Villeneuve-sur-Yonne à 15 minutes à pied.

Attention, les salles d’expositions sont accessibles seulement par un escalier étroit, donc pas aux PMR.

La fin des Chemins d’artistes