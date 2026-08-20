Les Chemins d’artistes : le « In », Porte de Sens, Villeneuve-sur-Yonne
samedi 19 septembre 2026 · Porte de Sens · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Les Chemins d’artistes : le « In » 19 et 20 septembre Porte de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La fin des Chemins d’artistes
Les Chemins d’artistes sont une randonnée en forêt enrichie des œuvres d’une trentaine d’artistes, ouverte en accès libre tout l’été, avec un cahier des charges exigeant (matériaux naturels, résistance aux intempéries, pas de gardiennage).
En parallèle, les artistes qui ont fait une œuvre sont invités à exposer un autre œuvre de leur choix dans les majestueuses salles de la Porte de Sens. Cette exposition se conclut les 19-20 septembre par les Journées européennes du patrimoine durant lesquelles les horaires d’ouverture sont étendus au samedi et dimanche toute la journée. C’est l’occasion de découvrir des artistes locaux, régionaux ou nationaux, et aussi de visiter le majestueux intérieur de la Porte de Sens, rarement ouvert au public. Bâtiment fortifié qui a permis de défendre la ville contre de nombreuses agressions durant les tensions entre la France et la Bourgogne.
Le dimanche après-midi sera aussi la clôture de l’exposition, certains artistes viendront « décrocher ».
Porte de Sens Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 72 74 23 69 http://www.lerubanvert.net Le lieu d’exposition est la porte Nord de la ville, construite aux 11e et 12e siècles. C’est une porte fortement fortifiée. Parking à proximité; gare de Villeneuve-sur-Yonne à 15 minutes à pied.
Attention, les salles d’expositions sont accessibles seulement par un escalier étroit, donc pas aux PMR.
La fin des Chemins d’artistes
À voir aussi à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne)
- Rencontre Conférence à la découverte de l’Arbre de Vie avec Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne 12 septembre 2026
- Forum des associations Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 13 septembre 2026
- Exposition Art-borigène de Anne Carlier Lavoir du Puits d’Amour Villeneuve-sur-Yonne 18 septembre 2026
- Exposition d’Anne Carlier, « Art-borigène», au lavoir – avec la présence de l’artiste, Lavoir de la rue du puits des amours, Villeneuve-sur-Yonne 18 septembre 2026
- Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne 19 septembre 2026