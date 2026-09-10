Les chevaliers du noble jeu de l’arquebuse au XVIIIème siècle, Commanderie Saint-Jean, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Les chevaliers du noble jeu de l’arquebuse au XVIIIème siècle 19 et 20 septembre Commanderie Saint-Jean Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Compagnie de l’arquebuse royale de Corbeil propose une reconstitution historique sur le site emblématique de la Commanderie.

Partez à la découverte des chevaliers costumés, et de leurs dames, qui vous raconteront leurs heures glorieuses et feront une démonstration de tir au papegay à 11h, à 14h et enfin à 16h.

Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 37 86 http://www.corbeil-essonnes.com Ancienne chapelle de la Commanderie des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établis au Moyen Âge sur une île formée par les bras de la rivière Essonnes.

Reconstitution historique et démonstration de tir au papegay

©compagniedelarquebuseroyaledecorbeil