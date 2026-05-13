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Les chevauchées des chevaucheurs Stade Saint-Loup-Lamairé

Les chevauchées des chevaucheurs Stade Saint-Loup-Lamairé

Les chevauchées des chevaucheurs Stade Saint-Loup-Lamairé samedi 27 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue de la Grille

Ville : 79600 Saint-Loup-Lamairé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Saint-Loup-Lamairé

Les chevauchées des chevaucheurs

Stade Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Randonnée équestre samedi 27 et dimanche 28 juin toute la journée. Un repas a lieu le samedi soir au stade, sur réservation uniquement, ouvert à tous, sur réservation 06 79 93 24 05 leschevaucheesduthouet@gmail.com   .

Stade Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 93 24 05 

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English : Les chevauchées des chevaucheurs

L’événement Les chevauchées des chevaucheurs Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet

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