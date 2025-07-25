Les Chuchoteurs Cie Les Lucioles s’en mêlent / Margaux Darloy Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

INSOLITE // Temps fort Les Bonnes Ondes

Venez vivre une expérience sensible à la fois sonore, olfactive et haptique. Les chuchoteurs viennent vous parler, au milieu de leurs cabanes et aux creux de vos oreilles. Entre expérience intimiste et ouverture sur le monde, les chuchoteurs invitent à redécouvrir notre rapport aux mots et à la langue. Il y a mille manières de chuchoter, et si vous veniez tenter l’expérience ?

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 20 mn

Expérience pour toute la famille !

gratuit sur réservation

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

