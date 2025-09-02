Les Chuchoteurs – Cie Les Lucioles s’en mêlent / Margaux Darloy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Les Chuchoteurs – Cie Les Lucioles s’en mêlent / Margaux Darloy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer mardi 17 mars 2026.

Les Chuchoteurs – Cie Les Lucioles s’en mêlent / Margaux Darloy 17 et 18 mars 2026 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T17:30:00 – 2026-03-17T18:00:00

Fin : 2026-03-18T10:30:00 – 2026-03-18T11:00:00

Venez vivre une expérience sensible à la fois sonore, olfactive et haptique. Les chuchoteurs viennent vous parler, au milieu de leurs cabanes et aux creux de vos oreilles. Entre expérience intimiste et ouverture sur le monde, les chuchoteurs invitent à redécouvrir notre rapport aux mots et à la langue. Il y a mille manières de chuchoter, et si vous veniez tenter l’expérience ?

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 20 mn

Expérience pour toute la famille !

gratuit sur réservation

Six séances entre 11h et 17h pour les groupes et structures sociales de Boulogne sur Mer

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

