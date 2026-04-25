Les coeurs rouges Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay

Parthenay

Les coeurs rouges Saison Ah ?

Rue Baptiste Marcet Parvis des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public dès 9 ans

Les coeurs rouges (Pôle dance… masculine)

Compagnie Carna géante Alexandre Blondel (79)

Une pièce sensible, virtuose, décalée, drôle avec un parfum de transgression !

Une scène, trois corps, un nouvel équilibre. Entre envol et chute,“Les Coeurs Rouges” dessine une masculinité en mouvement, loin des clichés. Une performance de pole dance qui joue avec la gravité autant qu’avec les frontières du genre. Carna fait voler en éclat les stéréotypes d’une discipline longtemps associée à un imaginaire érotique et réservée à un usage féminin. Quand trois hommes s’en emparent, qu’est-ce que cela produit ? La masculinité en est-elle questionnée ?

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Rue Baptiste Marcet Parvis des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Les coeurs rouges Saison Ah ?

L’événement Les coeurs rouges Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine