Les collections de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan

Informations pratiques

Les collections de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais 19 et 20 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais vous ouvre les portes de sa salle d’exposition tout au long du weekend. Offrez-vous un voyage dans le temps à travers une riche collection d’objets sedanais et découvrez les témoignages du patrimoine et de l’histoire locale.

Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.

La Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais vous ouvre les portes de sa salle d’exposition tout au long du weekend. Offrez-vous un voyage dans le temps à travers une riche collection d’objets…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan