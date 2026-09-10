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Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire et d'Archeologie · Sedan

Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Société d'Histoire et d'Archeologie
Adresse
19 place Crussy, 08200 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais 19 et 20 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découvrez les locaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais et laissez-vous guider à travers ses collections témoignant de l’histoire du patrimoine local.

Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}] La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.
Découvrez les locaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais et laissez-vous guider à travers ses collections témoignant de l’histoire du patrimoine local.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan

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