Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire et d'Archeologie · Sedan
Informations pratiques
Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais 19 et 20 septembre Société d’Histoire et d’Archeologie Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez les locaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais et laissez-vous guider à travers ses collections témoignant de l’histoire du patrimoine local.
Société d’Histoire et d’Archeologie 19 place Crussy, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 32 65 78 http://www.histoire-sedan.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}] La Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais (SHAS) est l’héritière d’un petit groupe de Sedanais baptisé « La Bruyère ». Fondé à la fin du XIXᵉ siècle, ce groupe avait pour ambition de découvrir et d’étudier l’Ardenne autour de Sedan, dans le département et en Belgique.
Découvrez les locaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais et laissez-vous guider à travers ses collections témoignant de l’histoire du patrimoine local.
©Service du Patrimoine/Ville de Sedan
À voir aussi à Sedan (Ardennes)
- Journées Européennes du Patrimoine à Sedan Sedan 19 septembre 2026
- Matinée Bailleurs, Salle Marcillet, Sedan 19 septembre 2026
- Exposition « Mesurer le monde. La métrologie à travers les collections de la SHAS. », Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan 19 septembre 2026
- Sur les bancs de l’école, Ecole Blanpain, Sedan 19 septembre 2026
- Exposition permanente du musée du château fort, Musée du Château fort de Sedan, Sedan 19 septembre 2026