Les collections de l’Institut d’anatomie normale, Institut d’anatomie normale, Strasbourg

Informations pratiques

Les collections de l’Institut d’anatomie normale 19 et 20 septembre Institut d’anatomie normale Bas-Rhin

La collection n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite recommandée dès 15 ans. Entrée par l’arrière du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez des collections rassemblant des pièces anatomiques humaines, représentant toutes les régions du corps, selon différentes techniques de préparation, datant de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.

Avertissement : L’Institut d’anatomie témoigne de l’histoire de la médecine et du corps, ses collections peuvent heurter les personnes sensibles.

Institut d’anatomie normale Rue Kirschleger, 67000 Strasbourg Strasbourg 67091 Finkwiller-Krutenau-Esplanade Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 39 30 L’Institut d’anatomie constituait le centre de la nouvelle faculté de médecine, édifiée par l’Allemagne impériale dans l’enceinte de l’hôpital civil de Strasbourg. Divisé en sections d’anatomie normale et d’anatomie pathologique, il témoigne de la volonté de l’Allemagne de construire une faculté moderne et prestigieuse, capable d’attirer les meilleurs enseignants ainsi que des étudiants venus de tout l’Empire. Accès par l’arrière du bâtiment.

Découvrez des collections rassemblant des pièces anatomiques humaines, représentant toutes les régions du corps, selon différentes techniques de préparation, datant de la fin du XVIIIe siècle à nos …

© Université de Strasbourg