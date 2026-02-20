Les collections historiques de la cathédrale, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers

Informations pratiques

Les collections historiques de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Nièvre

Sur inscription au comptoir situé à l’intérieur de la cathédrale | Visites

commentées par groupes de 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le chantier qui s’achève a permis de restaurer et d’ouvrir au public deux sacristies proches du chœur roman, jusqu’à aujourd’hui inconnues du public. Elles accueillent désormais les collections historiques de la cathédrale, telles que des fragments archéologiques et lapidaires de diverses époques de construction ou de restauration de la cathédrale, ainsi qu’un choix d’objets de l’époque médiévale.

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Rue du Cloitre Saint Cyr, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://www.nevers-tourisme.com/sit/cathedrale-saint-cyr-sainte-julitte La cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte présente la particularité de posséder deux chœurs, l’un roman à l’Ouest, l’autre gothique à l’Est. Le chœur roman se distingue par la crypte et le gigantesque Christ en Gloire peint sur la voute en cul-de-four de l’abside. Le chevet gothique, quant à lui, offre aux visiteurs un condensé d’histoire architecturale entre le baptistère du VIe siècle et les vitraux du XXe siècle. En effet la cathédrale offre une autre particularité, celle de posséder des vitraux contemporains. Cette initiative fait suite à la destruction en quasi totalité des verrières lors du bombardement aérien du 16 juillet 1944. En vue de la conception des vitraux le choix s’est porté sur différents peintres parmi les plus importants tel que Viallat, Alberola, Honegger et Rouan.

Le chantier qui s’achève a permis de restaurer et d’ouvrir au public deux sacristies proches du chœur roman, jusqu’à aujourd’hui inconnues du public. Elles accueillent désormais les collections de la…

© Frédéric Isasa