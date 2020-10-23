Les conférences du workshop 2020, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les conférences du workshop 2020 Vendredi 23 octobre 2020, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-10-23T16:00:00+02:00 – 2020-10-23T17:00:00+02:00

Fin : 2020-10-23T16:00:00+02:00 – 2020-10-23T17:00:00+02:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Les membres du comité d’experts qui accompagnent le projet vous proposent un rendez-vous quotidien pour une conférence en ligne du 20 au 23 octobre Habitat – territoire – transport Environnement – developpement durable – energies