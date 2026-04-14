Les constructions de Léonard de Vinci – stage de science pour les 9-11 ans, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les constructions de Léonard de Vinci – stage de science pour les 9-11 ans Jeudi 23 avril, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 € (par enfant, dans la limite des places disponibles réservées aux abonnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Durant cette expérience immersive où histoire, science et technique se rejoignent, vous éveillerez votre curiosité et stimulerez votre réflexion. De la manipulation de maquettes à la découverte des secrets de ses constructions, ce stage interactif promet des moments de créativité, de partage et d’apprentissage.Explorer la science en s’amusant !

Des stages ludiques, expérimentaux et pratiques encadrés par un médiateur scientifique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Embarquez pour un voyage captivant à travers le génie de la Renaissance. Ensemble, découvrons l’héritage extraordinaire de Léonard de Vinci et donnons vie à son esprit inventif ! INVENTIONS PEINTRE

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