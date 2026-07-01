UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guyancourt

LES COQUETTES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

vendredi 11 décembre 2026 · La Ferme de Bel Ebat · Guyancourt

LES COQUETTES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
La Ferme de Bel Ebat
Adresse
1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt
Ville
78280 Guyancourt
Département
Yvelines
Tarif
30€ / 24€ / 15€

LES COQUETTES Vendredi 11 décembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Et si la joie n’était pas qu’un sentiment, mais un acte de résistance ? Et s’il ne nous restait plus que ça : la joie et le plaisir.
Avec ce nouveau spectacle musical on cherche ensemble, à l’aveugle ou les yeux grands ouverts, le chemin de la jouissance collective.
Pas pour fuir le monde. Ni pour le sauver. Mais plutôt pour le traverser en se la kiffant quand même un peu.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4084 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.
Et si la joie n’était pas qu’un sentiment, mais un acte de résistance ? Et s’il ne nous restait plus que ça : la joie et le plaisir.

© PaulPascot

À voir aussi à Guyancourt (Yvelines)