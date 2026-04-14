Les costumes de scène et la haute couture, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Les costumes de scène et la haute couture Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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