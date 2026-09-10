Les coulisses de l’Avant Seine, L’Avant Seine – Théâtre de Colombes, Colombes

Informations pratiques

Les coulisses de l’Avant Seine Samedi 19 septembre, 11h00 L’Avant Seine – Théâtre de Colombes Hauts-de-Seine

Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’Avant Seine vous propose de découvrir l’envers du décor en vous faufilant dans les coulisses du théâtre. La visite sera menée en français et en LSF pour les publics sourds et malentendants.

L’Avant Seine – Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0156050076 https://www.lavant-seine.com [{« type »: « link », « value »: « http://lavant-seine.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0156050076 »}] Depuis novembre 2018, Ludovic Moreau dirige l’Avant Seine / Théâtre de Colombes avec un projet reflétant le dynamisme de la création actuelle dans le but de brasser toutes les générations et les cultures. Chaque saison est composée d’une cinquantaine de spectacles de toute discipline artistique confondue avec un accent sur le jeune public, notamment avec le rendez-vous trimestriel “Les Enfants d’abord”, la danse et les cultures du monde. La première édition du festival “En corps et encore”, entièrement dédié au mouvement, a eu lieu en janvier 2o22.

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