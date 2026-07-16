Les coulisses des Archives – Site de Valence, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg · Valence
Informations pratiques
Les coulisses des Archives – Site de Valence 19 et 20 septembre Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme
Réservation conseillée
archives@valenceromansagglo.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
> Les coulisses des Archives !
Qu’est-ce qu’un document d’archives ? D’où provient-il ? Pourquoi et comment le conserver ? Quel est le travail de l’archiviste ?
À travers une visite commentée, venez découvrir les espaces de travail et dépôts de conservation, habituellement fermés au public. Vous pourrez ainsi explorer des kilomètres de rayonnages et la richesse des fonds archivistiques contenant de nombreux documents remarquables. Salles de stockage, missions des archivistes et fonds d’archives vous seront également présentés et expliqués.
Site de Valence
samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h00, 15h30 et 16h30
Réservation conseillée
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:archives@valenceromansagglo.fr »}]
> Les coulisses des Archives !
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