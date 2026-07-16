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Les coulisses des Archives – Site de Valence, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg · Valence

Les coulisses des Archives – Site de Valence, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg
Adresse
26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
Réservation conseillée archives@valenceromansagglo.fr

Les coulisses des Archives – Site de Valence 19 et 20 septembre Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme

Réservation conseillée
archives@valenceromansagglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

> Les coulisses des Archives !

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Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:archives@valenceromansagglo.fr »}]
> Les coulisses des Archives !

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