Les coups de coeur en BD, mangas, Comics de Jonathan Reith, libraire Sourd Bibliothèque André Malraux Paris

Dans le cadre du Mois Parisien du Handicap, Jonathan Reith, Sourd signant vous fera découvrir avec passion une sélection de BD, mangas, comics parmi laquelle vous pourrez faire votre choix.

Sur un mode interactif, on échange, on débat et surtout on découvre avec enthousiasme plein d’idées nouvelles avec lui.

Entrée gratuite et sur réservation.

Ouvert aux adolescents et adultes sourds et entendants.

Des interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement. La rencontre se déroulera au 4e étage.

Jonathan Reith se présente :

« J’ai grandi entouré de toutes sortes de livres. Un livre est toujours avec moi, où que je sois. Avec cette passion, j’ai développé un rêve : travailler en librairie.

Être Sourd dans les métiers de la vente n’est pas encore bien considéré. Pourtant, j’ai réussi à devenir libraire à temps plein. Ce métier me permet de partager mes coups de cœur avec les clients et, surtout de rendre accessible cette culture au public sourd pour leur donner l’envie de lire. C’est aussi l’opportunité de travailler plus étroitement avec les éditeurs.

Pour toucher davantage de personnes sourdes, grâce à l’ère numérique, je me suis lancé dans la chronique de BD, mangas et comics sur Instagram. Mes vidéos sont d’abord 100 % en LSF, puis sous-titrées pour atteindre également le public entendant, les auteurs et les éditeurs.

Mon autre rêve est de sensibiliser les auteurs et les éditeurs sur le fait que les Sourds sont des lecteurs de BD. J’espère ainsi réussir à faire germer l’idée d’inclure des personnages sourds dans leurs œuvres.

Je serais heureux de venir partager mon enthousiasme avec vous et d’échanger sur ces sujets. »

Se rencontrer et échanger autour des coups de cœur de Jonathan Reith passionné de BD, mangas et Comics en LSF/FR.

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/



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