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Les créa. du lundi Médiathèque La Ruche Sens

Les créa. du lundi Médiathèque La Ruche Sens

Les créa. du lundi Médiathèque La Ruche Sens lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque La Ruche

Adresse : 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Les créa. du lundi

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Laissez votre créativité s’exprimer ! (Atelier créatifl)   .

Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Les créa. du lundi

L’événement Les créa. du lundi Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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