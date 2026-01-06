Les créa. du lundi Médiathèque La Ruche Sens
Les créa. du lundi Médiathèque La Ruche Sens lundi 6 juillet 2026.
Sens
Les créa. du lundi
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27
Laissez votre créativité s’exprimer ! (Atelier créatifl) .
Médiathèque La Ruche 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr
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English : Les créa. du lundi
L’événement Les créa. du lundi Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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