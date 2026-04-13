Les créatures de mode de Jack Smith, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Les créatures de mode de Jack Smith Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Le scandale qui entoure la sortie du film Flaming Creatures en 1963 éclipse tout un pan du travail de son réalisateur, l’américain Jack Smith. Car, avant d’être l’artiste sulfureux que la critique de cinéma expérimental a façonné, Smith voulait être photographe de mode. Cette carrière sans lendemain transparaît dans les milliers de clichés non développés à l’époque, qui sont conservés à la Gladstone Gallery de New York après sa mort, en 1989. Inventeur d’une esthétique de la contreculture queer, précurseur des pratiques drag avant la lettre, Smith campe une posture critique qu’il s’agit d’envisager, loin des canons de beauté de l’industrie de la mode.

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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