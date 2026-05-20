Les Croc’Archi le yacht-club de Carnac Le Yacht-club Carnac

Carnac

Les Croc’Archi le yacht-club de Carnac

Le Yacht-club Allée de Port en Drô Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Avec l’émergence de la civilisation des loisirs ainsi que le développement et la démocratisation des pratiques sportives, des programmes architecturaux d’établissements sportifs émergent sur le territoire. La base nautique du yacht-club de Carnac construite par l’agence Yves Guillou en fait partie. Ses 60 ans sont l’occasion de s’y intéresser.

Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

Le Yacht-club Allée de Port en Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Croc’Archi le yacht-club de Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon