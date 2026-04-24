Les cultures diverses de l’Amérique Latine, Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance, Bordeaux
Les cultures diverses de l’Amérique Latine, Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.
Les cultures diverses de l’Amérique Latine 28 et 29 mai Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00
Par France Chili Aquitaine
Par l’histoire, le métissage culturel et le cinéma, mise en lumière du patrimoine culturel de quatre pays d’Amérique latine pour mieux faire connaître un continent pluriel qui conjugue son passé et son présent.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance 57 cours de l’Intendance Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Mise en lumière du patrimoine culturel de quatre pays d’Amérique latine pour mieux faire connaître un continent pluriel qui conjugue son passé et son présent. conference amérique latine
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