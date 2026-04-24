Les cultures diverses de l’Amérique Latine, Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance, Bordeaux

Les cultures diverses de l’Amérique Latine 28 et 29 mai Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

Par France Chili Aquitaine

Par l’histoire, le métissage culturel et le cinéma, mise en lumière du patrimoine culturel de quatre pays d’Amérique latine pour mieux faire connaître un continent pluriel qui conjugue son passé et son présent.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Institut Cervantes, 57 cours de l’Intendance 57 cours de l’Intendance Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise en lumière du patrimoine culturel de quatre pays d’Amérique latine pour mieux faire connaître un continent pluriel qui conjugue son passé et son présent. conference amérique latine