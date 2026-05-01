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Les Dames de Brocéliande Au Poney Fringant Saou

Les Dames de Brocéliande Au Poney Fringant Saou vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Au Poney Fringant

Adresse : 9 place de l'horloge

Ville : 26400 Saou

Département : Drôme

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saou

Les Dames de Brocéliande

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 19:45:00

Date(s) :
2026-05-15

Avalon, Merlin, Morgane, Lancelot, Excalibur, la table ronde, le Graal. Autant de noms qui habitent nos mémoires inconscientes et qui, à peine prononcés, exaltent nos imaginaires. Autant de noms qui, seuls, évoquent tout un monde qui s’ouvre en parallèle.
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Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@auponeyfringant.fr

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English :

Avalon, Merlin, Morgana, Lancelot, Excalibur, the Round Table, the Grail. So many names that inhabit our unconscious memories and, as soon as they are uttered, exalt our imaginations. Names that, on their own, evoke a whole world that opens up in parallel.

L’événement Les Dames de Brocéliande Saou a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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