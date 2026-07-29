Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue Le Théâtre Montélimar
vendredi 28 août 2026 · Le Théâtre · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue
Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Le centre-ville devient une scène à ciel ouvert pour Les Décalés , festival du Théâtre Emile Loubet. Théâtre, cirque, danse et surprises investissent places et rues, avec l’exigence de la saison culturelle, pour fêter ensemble la fin de l’été.
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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
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English :
Downtown is transforming into an open-air stage for “Les Décalés,” the Emile Loubet Theater Festival. Theater, circus, dance, and surprises take over the squares and streets, meeting the high standards of the cultural season, to celebrate the end of summer together.
L’événement Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue Montélimar a été mis à jour le 2026-07-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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