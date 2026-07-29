Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue Le Théâtre Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue

Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Le centre-ville devient une scène à ciel ouvert pour Les Décalés , festival du Théâtre Emile Loubet. Théâtre, cirque, danse et surprises investissent places et rues, avec l’exigence de la saison culturelle, pour fêter ensemble la fin de l’été.

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Le Théâtre 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

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English :

Downtown is transforming into an open-air stage for “Les Décalés,” the Emile Loubet Theater Festival. Theater, circus, dance, and surprises take over the squares and streets, meeting the high standards of the cultural season, to celebrate the end of summer together.

L’événement Les Décalés de l’été Festival des arts de la rue Montélimar a été mis à jour le 2026-07-24 par Montélimar Tourisme Agglomération