Les dépôts lapidaires des abbayes de Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane (Hérault) : nouvelles découvertes, nouveaux regards, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

Les dépôts lapidaires des abbayes de Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane (Hérault) : nouvelles découvertes, nouveaux regards Vendredi 5 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

En Languedoc, les deux abbayes bénédictines de Gellone et Aniane, voisines à peine de quelques kilomètres, ont connu un destin différent. La première est renommée depuis le 19e siècle pour la sculpture de son cloître, visible tout autant à Saint-Guilhem-le-Désert qu’au Cloisters Museum de New-York. La seconde, démantelée après les guerres de Religion, voit depuis peu son décor dévoilé, suite aux fouilles archéologiques de 2011-2014. Ces collections, conservées au sein de dépôts lapidaires, bénéficient d’une actualité récente au titre des monuments historiques : des découvertes inédites conduisent à une relecture de l’histoire croisée de ces hauts lieux de l’art roman.

Carte blanche à l’Association des conservateurs des monuments historiques

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Pilastre à feuillages d’acanthes, provenant de l’abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert, découvert en 2024 et classé MH en 2026 », cliché : Nicolas Bru © Drac Occitanie, CRMH, 2024