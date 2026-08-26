UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Les dimanches Croq’musique, ateliers musicaux pour les enfants et concert participatif pour toute la famille Salle Cortot Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Cortot · Paris

Les dimanches Croq’musique, ateliers musicaux pour les enfants et concert participatif pour toute la famille Salle Cortot Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Cortot
Adresse
78 rue cardinet
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Programme du Dimanche 20 septembre :

Les Ateliers Croq’Musique ont lieu dans les salles de l’École Normale de Musique de Paris. L’entrée s’effectue par le 114bis boulevard Malesherbes.

10h30-11h15 : (3-5 ans) Atelier « Mes premières mélodies »

11h30-12h15 : (6-12 ans) Atelier « C’est moi le chef »

14h30-15h15 : (3-5 ans) Atelier « J’apprends à diriger »

15h30-16h15 : (6-12 ans) Atelier « Les coulisses du concert »

La journée d’ateliers se clôture par un concert à la salle Cortot. La participation au concert à la salle Cortot fait l’objet d’une réservation distincte de celle du concert.

17h00-18h00 : Concert participatif pour toute la famille « Mon premier concert classique » à la Salle Cortot

18h00 : Rencontre avec les artistes

Croq’Musique propose aux enfants de 3 à 12 ans et à leurs familles une découverte ludique, vivante et participative de la musique classique. Au programme : ateliers adaptés à chaque âge, découverte des instruments, jeux musicaux et concert familial avec des artistes professionnels. Un rendez-vous joyeux pour écouter, expérimenter et entrer dans l’univers du classique autrement, à la Salle Cortot.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h30 à 18h00
payant Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Salle Cortot 78 rue cardinet  75017 Les ateliers musicaux se dérounent à l’École Normale de musique de ParisParis
https://sallecortot.com/event/les-dimanches-croqmusique-atelier-mes-premiers-pas-de-musiciens/ +33785741785 croqmusique@gmail.com


Afficher la carte du lieu Salle Cortot et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)