Les dimanches Croq’musique, ateliers musicaux pour les enfants et concert participatif pour toute la famille Salle Cortot Paris

Informations pratiques

Programme du Dimanche 20 septembre :

Les Ateliers Croq’Musique ont lieu dans les salles de l’École Normale de Musique de Paris. L’entrée s’effectue par le 114bis boulevard Malesherbes.

10h30-11h15 : (3-5 ans) Atelier « Mes premières mélodies »

11h30-12h15 : (6-12 ans) Atelier « C’est moi le chef »

14h30-15h15 : (3-5 ans) Atelier « J’apprends à diriger »

15h30-16h15 : (6-12 ans) Atelier « Les coulisses du concert »

La journée d’ateliers se clôture par un concert à la salle Cortot. La participation au concert à la salle Cortot fait l’objet d’une réservation distincte de celle du concert.

17h00-18h00 : Concert participatif pour toute la famille « Mon premier concert classique » à la Salle Cortot

18h00 : Rencontre avec les artistes

Croq’Musique propose aux enfants de 3 à 12 ans et à leurs familles une découverte ludique, vivante et participative de la musique classique. Au programme : ateliers adaptés à chaque âge, découverte des instruments, jeux musicaux et concert familial avec des artistes professionnels. Un rendez-vous joyeux pour écouter, expérimenter et entrer dans l’univers du classique autrement, à la Salle Cortot.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h30 à 18h00

payant Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Salle Cortot 78 rue cardinet 75017 Les ateliers musicaux se dérounent à l’École Normale de musique de ParisParis

https://sallecortot.com/event/les-dimanches-croqmusique-atelier-mes-premiers-pas-de-musiciens/ +33785741785 croqmusique@gmail.com



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