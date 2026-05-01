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Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Auditorium de l'école de musique

Adresse : 19 Avenue du Président Wilson

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes
Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.   .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45  ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes

L’événement Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine

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