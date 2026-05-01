Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay
Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay jeudi 28 mai 2026.
Parthenay
Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes
Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes
L’événement Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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