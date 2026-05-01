Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Auditorium de l’école de musique Parthenay

Parthenay

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes

L’événement Les doukel’sons atelier de musiques traditionnelles ados et adultes Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine