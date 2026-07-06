Les droits de la nature : une réponse à la crise écologique ? Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

De nombreuses initiatives citoyennes et

expériences internationales peuvent servir d’inspiration, notamment en Amérique

latine, où les notions de Pachamama (Terre-Mère) et buen vivir

(bonne vie) sont politiquement et juridiquement mobilisatrices.

Reconnaître notre histoire commune et notre interdépendance vitale avec tous les éléments constituant la biosphère, et repenser plus globalement les relations entre sociétés humaines et monde vivant, pourrait-il conduire à transformer le droit dans une optique de justice environnementale, notamment en fournissant des outils de protection des écosystèmes et en reconnaissant de nouveaux crimes, tels que celui d’écocide ?

Le moment est venu de faire monde autrement.

Avec :

Marine

Calmet, juriste et activiste pour la reconnaissance droits de la Nature, co-fondatrice et directrice de l’association Wild Legal. Elle est l’autrice de:Décoloniser le droit, aux éditions Wildproject (2024)et de :Justice pour l’étoile de

mer : vers la reconnaissance des droits de l’Océan, co-écrit avec François

Sarano, paru chez Actes Sud (2025).

Laurent

Fonbaustier, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay. Ses travaux portent sur l’histoire des idées politiques et des espaces constitutionnels, sur les libertés fondamentales et le droit de l’environnement. Il est l’auteur de : La refondation écologique du

monde, aux éditions PUF (2026) et de Environnement, coll. Le mot est faible, aux éditions Anamosa (2021).

Alfredo

Gomez-Muller, professeur émérite de l’Université de Tours (études latino-américaines, philosophie politique), membre de l’Université Populaire pour la Terre (UPT, Tours), de l’unité de recherche interdisciplinaire Interactions Culturelles et Discursives (ICD, Tours) et du groupe de recherche en théorie politique contemporaine (TEOPOCO, Université Nationale de Colombie). Il est l’auteur

deLes

droits de la Terre-Mère. Nature, Pachamama et buen viviraux éditions Wildproject (2024) et de Communalisme andin et bon

gouvernement. La mémoire utopique de l’Inca Garcilaso, aux éditions Libertalia,

2022.

Cette rencontre sera modérée par Anne-Sophie Simpere, journaliste notamment à l’Observatoire des multinationales et à Reporterre.

La librairie Le Pied à Terre (9 rue Custine, 18e) sera présente :un temps de dédicaces permettra de prolonger la rencontre de manière plus informelle.

Le droit français, et plus généralement le droit occidental moderne et anthropocentrique, paraît largement impuissant en matière de protection de l’environnement. Pire, il tend à se faire complice de l’extractivisme, des projets industriels polluants, et plus largement de la destruction de la nature.

Doter la nature de véritables droits pourrait-il permettre de changer certains paradigmes de nos sociétés et conduire à une refondation écologique du monde ?

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Réservation en ligne via : billetweb/sabatier , à partir du 31 août

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 106 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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