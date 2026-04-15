Les Eaux du Monde Philharmonie de Paris Paris
Les Eaux du Monde Philharmonie de Paris Paris samedi 3 avril 2027.
Au long de ses trois mouvements, La Mer de Debussy la montre éternellement changeante, tour à tour calme et démontée – avec en frontispice de la partition La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai. Plus modeste dans leur ambition, les Four Sea Interludes de Britten revisitent le sujet quarante ans plus tard : extraites de Peter Grimes dont le héros est pêcheur, ces quatre miniatures marines représentant l’océan à différents moments de la journée. Plutôt que paysagiste marin, Ottorino Respighi s’imagine en portraitiste d’une ville : Les Fontaines de Rome sont le premier volet d’une trilogie sur les lieux emblématiques de la capitale italienne. Ici quatre fontaines, de celle de Trevi à midi à celle de la Villa Médicis à la nuit tombée.
Production Philharmonie de Paris
Distribution
Orchestre du CRR de Paris – Ida Rubinstein
Pierre-Michel Durand, direction
Benjamin Flao, dessin en direct
Des fontaines de Rome à La Grande Vague de Kanagawa, ce concert nous emmène surfer, entre fleuves et océans, sur les flots du monde entier, par la grâce de musiques cristallines et aquatiques illustrées en direct par le bédéiste Benjamin Flao.
Le samedi 03 avril 2027
de 15h00 à 16h15
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-03T18:00:00+02:00
fin : 2027-04-03T19:15:00+02:00
Date(s) : 2027-04-03T15:00:00+02:00_2027-04-03T16:15:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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