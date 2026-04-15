Les Eaux du Monde Philharmonie de Paris Paris

Au long de ses trois mouvements, La Mer de Debussy la montre éternellement changeante, tour à tour calme et démontée – avec en frontispice de la partition La Grande Vague de Kanagawa d’Hokusai. Plus modeste dans leur ambition, les Four Sea Interludes de Britten revisitent le sujet quarante ans plus tard : extraites de Peter Grimes dont le héros est pêcheur, ces quatre miniatures marines représentant l’océan à différents moments de la journée. Plutôt que paysagiste marin, Ottorino Respighi s’imagine en portraitiste d’une ville : Les Fontaines de Rome sont le premier volet d’une trilogie sur les lieux emblématiques de la capitale italienne. Ici quatre fontaines, de celle de Trevi à midi à celle de la Villa Médicis à la nuit tombée.

Production Philharmonie de Paris

Distribution

Orchestre du CRR de Paris – Ida Rubinstein

Pierre-Michel Durand, direction

Benjamin Flao, dessin en direct

Des fontaines de Rome à La Grande Vague de Kanagawa, ce concert nous emmène surfer, entre fleuves et océans, sur les flots du monde entier, par la grâce de musiques cristallines et aquatiques illustrées en direct par le bédéiste Benjamin Flao.

Le samedi 03 avril 2027

de 15h00 à 16h15

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-03T18:00:00+02:00

fin : 2027-04-03T19:15:00+02:00

Date(s) : 2027-04-03T15:00:00+02:00_2027-04-03T16:15:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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