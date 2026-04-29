Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Les Echappées à vélo

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Conseil municipal des jeunes vous donne rendez-vous dimanche 27 septembre 2026 pour une balade à vélo inoubliable au cœur de notre patrimoine.

Au programme découverte du territoire, parcours du patrimoine, quizz, démonstration, découvertes gastronomiques…

Un beau challenge sportif, cultur

Le Conseil municipal des jeunes vous donne rendez-vous dimanche 27 septembre 2026 pour une balade à vélo inoubliable au cœur de notre patrimoine.

Au programme découverte du territoire, parcours du patrimoine, quizz, démonstration, découvertes gastronomiques…

Un beau challenge sportif, culturel et gastronomique ! .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

Les échappées à vélo is Sunday, September 14!

The town of Azay-le-Rideau takes part in the Echappées à vélo for the second time!

A great sporting, cultural and gastronomic challenge!

Stay tuned for more info

L’événement Les Echappées à vélo Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme