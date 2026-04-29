Les Echappées à vélo Azay-le-Rideau
dimanche 27 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Les Echappées à vélo
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Conseil municipal des jeunes vous donne rendez-vous dimanche 27 septembre 2026 pour une balade à vélo inoubliable au cœur de notre patrimoine.
Au programme découverte du territoire, parcours du patrimoine, quizz, démonstration, découvertes gastronomiques…
Un beau challenge sportif, cultur
Le Conseil municipal des jeunes vous donne rendez-vous dimanche 27 septembre 2026 pour une balade à vélo inoubliable au cœur de notre patrimoine.
Au programme découverte du territoire, parcours du patrimoine, quizz, démonstration, découvertes gastronomiques…
Un beau challenge sportif, culturel et gastronomique ! .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
Les échappées à vélo is Sunday, September 14!
The town of Azay-le-Rideau takes part in the Echappées à vélo for the second time!
A great sporting, cultural and gastronomic challenge!
Stay tuned for more info
L’événement Les Echappées à vélo Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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