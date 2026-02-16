Les échappées du jeudi de l’Art dans les chapelles Bains douches de Pontivy Pontivy jeudi 16 juillet 2026.

Pontivy

Les échappées du jeudi de l’Art dans les chapelles

Bains douches de Pontivy 11 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visites thématiques commentées

A travers les visites de plusieurs chapelles, découvrez les enjeux artistiques dans le dialogue entre patrimoine et pratique contemporaine.

En juillet et août chaque jeudi de 14h à 17h.

Départ du point accueil les Bains-Douche.

Réservation impérative avant la veille 16h. .

Bains douches de Pontivy 11 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 97 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les échappées du jeudi de l’Art dans les chapelles Pontivy a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté