Semaine des canaux Pontivy

Semaine des canaux

Rue de la fontaine Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-24

Les métiers des canaux bretons d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi 27 jeux de joutes. 12 équipes. Restauration et buvette.

Dimanche 28 scène ouverte aux chanteurs et groupes de musiques.

Rassemblement de bateaux fluviaux durant toute la semaine de la Semaine des canaux.

Balade en Toue. .

56300 Morbihan Bretagne

