Visite guidée : Le château de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy
Visite guidée : Le château de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy mardi 23 juin 2026.
Visite guidée : Le château de Pontivy 23 juin – 4 juillet Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan
Sur réservation | Départ à la Boutique Côté Tourisme, 21 Quai Presbourg, 56300 Pontivy | Tarifs : plein 7,50€ ; réduit 5€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 23€ (2 adultes + 2 enfants).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T15:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00
Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]
Parcourez l’histoire du château, de sa construction jusqu’à nos jours avec ses nombreuses vies : forteresse et résidence seigneuriale des Rohan, bastion protestant, effondrements et restaurations. château pontivy
Office de tourisme de Pontivy Communauté
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