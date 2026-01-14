Visite guidée le château de Pontivy Boutique Côté Tourisme Pontivy
Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan
Début : 2026-02-16 15:00:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
2026-02-16
Parcourez l’histoire du château, de sa construction jusqu’à nos jours. Cette visite vous fera découvrir ses nombreuses vies forteresse et résidence seigneuriale de la famille de Rohan, bastion protestant lors des guerres de religion, effondrements et restaurations.
Réservation fortement conseillée | Nombre de places limitées | Durée 1h30.
Sous réserve de travaux en cours au château, de rares modifications de dernière minute peuvent se produire. .
Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
