Visite guidée le château de Pontivy Boutique Côté Tourisme Pontivy

Visite guidée le château de Pontivy

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Parcourez l’histoire du château, de sa construction jusqu’à nos jours. Cette visite vous fera découvrir ses nombreuses vies forteresse et résidence seigneuriale de la famille de Rohan, bastion protestant lors des guerres de religion, effondrements et restaurations.

Réservation fortement conseillée | Nombre de places limitées | Durée 1h30.

Sous réserve de travaux en cours au château, de rares modifications de dernière minute peuvent se produire. .

Boutique Côté Tourisme 21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée le château de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté