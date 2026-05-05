Visite d’une exploitation de pommes de terre Pontivy
Visite d’une exploitation de pommes de terre Pontivy mercredi 24 juin 2026.
Pontivy
Visite d’une exploitation de pommes de terre
21 Quai Presbourg Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-26 15:30:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-03
Les pommes de terre, tout le monde connait. Vous êtes sûr ? venez en apprendre plus avec les producteurs de plants de pommes de terre du territoire. Découverte de l’exploitation, passage au champ, travail de sélection et de production, toutes les ficelles du métier vous seront dévoilées.
Rendez-vous directement chez les producteurs pour la visite. .
21 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Visite d’une exploitation de pommes de terre Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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