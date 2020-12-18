LES ÉCLATANTES – 18 décembre 2020, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

LES ÉCLATANTES – 18 décembre 2020 Vendredi 18 décembre 2020, 20h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-12-18T20:00:00+01:00 – 2020-12-18T22:00:00+01:00

Fin : 2020-12-18T20:00:00+01:00 – 2020-12-18T22:00:00+01:00

Il s’agit de la troisième édition des soirées Les Éclatantes, deuxième édition en version numérique et première fois sans public. Soirée a suivre en ligne pour une durée de deux heures de programmation maximum. Le concert sera précédé de plusieurs petites activités et démonstrations.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences http://cite-sciences.fr La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Cette 3ème soirée se déroulera exclusivement en numérique . Le concert sera précédé de plusieurs petites activités et démonstrations. Sciences et société Evénements – Festicités