LES ÉCLATANTES – 3 juillet 2021, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

LES ÉCLATANTES – 3 juillet 2021 Samedi 3 juillet 2021, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-07-03T19:00:00+02:00 – 2021-07-03T23:55:00+02:00

Fin : 2021-07-03T19:00:00+02:00 – 2021-07-03T23:55:00+02:00

Les Éclatantes reviennent dans le cadre de la Nuit européenne des musées. L’occasion de découvrir les dernières expositions, de vivre des expériences immersives au planétarium et d’assister à un concert dans une ambiance unique et intimiste. Événement gratuit, concert sur réservation.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/evenements-passes/les-eclatantes-5 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, découvrez les dernières expositions, vivez des expériences immersives au planétarium et assistez au concert indie rock-indie pop de Requin Ch… Sciences et société Astronomie