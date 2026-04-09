Les écrans, ça s’apprend ! | Rencontre avec Amélia Matar Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

COMPRENDRE, AGIR ET FAIRE SOCIÉTÉ SUR LA QUESTION DES ÉCRANS

À l’occasion des 10 jours sans écran du 19 au 28 mai, Amélia Matar propose de réfléchir ensemble, poser les vraies questions, et repartir avec des repères concrets lors d’une rencontre dans un format vivant et sans PowerPoint !

Amélia Matar est l’autrice de Les écrans, ça s’apprend ! (Vuibert, 2025), directrice parentalité du programme national Internet sans crainte et ancienne chroniqueuse sur France info.

Son travail tourne depuis des années autour d’une question simple : comment aider les familles à vivre sereinement avec les écrans ?

Jeudi 28 mai | 17h

Adulte, sur réservation

Durée : 1 heure 30

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Un temps de rencontre et échanges sur les effets des écrans sur le développement et les apprentissages des enfants

Le jeudi 28 mai 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T17:00:00+02:00_2026-05-28T18:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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