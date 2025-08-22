Les Ecrans de l’Aventure Cinéville Le Darcy Cellier de Clairvaux Dijon

Informations pratiques

Dijon

Les Ecrans de l’Aventure

Cinéville Le Darcy Cellier de Clairvaux 16 Avenue Maréchal Foch Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:30:00

fin : 2026-10-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Le festival Les Ecrans de l’Aventure, organisé depuis 1992, propose de voir les meilleures productions audiovisuelles internationales et de rencontrer les professionnels de l’image, aventuriers et voyageurs. En effet, à chaque édition du festival à Dijon, des invités de renom sont attendus dans la capitale bourguignonne aventuriers de l’extrême, explorateurs et réalisateurs viennent à la rencontre du public dijonnais pour partager leurs histoires et parcours inspirants.

De nombreuses animations ponctuent le festival de films d’aventure de Dijon projections évidemment, débats, expositions, rencontres …

Avec sa sélection officielle et un palmarès unique, le festival de Dijon est l’un des festivals de cinéma les plus reconnus en France.

Rendez-vous du 30 septembre au 4 octobre 2026 pour une nouvelle édition.

Programme complet et mis à jour sur

www.lesecransdelaventure.com .

Cinéville Le Darcy Cellier de Clairvaux 16 Avenue Maréchal Foch Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Ecrans de l’Aventure

L’événement Les Ecrans de l’Aventure Dijon a été mis à jour le 2026-07-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)