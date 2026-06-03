Les émotif.ve.s de Nathalie Fillion Théâtre de la Rochefoucauld Paris

« Mei est montée dans un arbre, ses ami.e.s ne savent ni pourquoi, ni comment la faire descendre… ce texte choral, que nous avons travaillé en début d’année, nous a permis de servir de support à toute une série d’exercices d’écriture, d’improvisations, et de chercher ensemble comment porter un récit à plusieurs voix. Voici la restitution de ce travail. »

Héloïse Manessier, professeure d’art dramatique

Avec :

Swann Adibzadeh

Adele Babin

Ines Coll

Esther Fauchier Delavigne

Theodora Ghattas Papadopoulos

Alexandre Lubrano Di Figolo

Anna Nowicki

Ambre Roux

Feroza Shuman

Céline Veillard

Bruno Wang

Les élèves du parcours découverte théâtre du conservatoire Erik Satie vous donne rendez-vous Samedi 6 juin à 12h au Théâtre de La Rochefoucauld.

Le samedi 06 juin 2026

de 12h00 à 13h10

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T16:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T13:10:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



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