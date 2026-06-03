Les émotif.ve.s de Nathalie Fillion Théâtre de la Rochefoucauld Paris
Les émotif.ve.s de Nathalie Fillion Théâtre de la Rochefoucauld Paris samedi 6 juin 2026.
« Mei est montée dans un arbre, ses ami.e.s ne savent ni pourquoi, ni comment la faire descendre… ce texte choral, que nous avons travaillé en début d’année, nous a permis de servir de support à toute une série d’exercices d’écriture, d’improvisations, et de chercher ensemble comment porter un récit à plusieurs voix. Voici la restitution de ce travail. »
Héloïse Manessier, professeure d’art dramatique
Avec :
Swann Adibzadeh
Adele Babin
Ines Coll
Esther Fauchier Delavigne
Theodora Ghattas Papadopoulos
Alexandre Lubrano Di Figolo
Anna Nowicki
Ambre Roux
Feroza Shuman
Céline Veillard
Bruno Wang
Les élèves du parcours découverte théâtre du conservatoire Erik Satie vous donne rendez-vous Samedi 6 juin à 12h au Théâtre de La Rochefoucauld.
Le samedi 06 juin 2026
de 12h00 à 13h10
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T16:10:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T13:10:00+02:00
Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris
dac-cma7communication@paris.fr
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Rochefoucauld et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026