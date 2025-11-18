Les enchères de Shubik, Le Vaisseau, Strasbourg

Les enchères de Shubik 11 – 25 mars, les mercredis Le Vaisseau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Mercredis 11/18/25 mars 14h-17h

Dans Les enchères de Shubik, les participants prennent part à une vente pas comme les autres. Une somme est mise en jeu, et chacun doit enchérir à plusieurs reprises, parfois en secret, parfois de façon visible. À la fin, le plus offrant remporte la mise… mais tous les joueurs paient leur enchère, qu’ils aient gagné ou non.

Ce renversement de règle provoque surprise, incompréhension et débats. Pourquoi continuer à miser ? Était-ce un bon choix ? Qui prend le risque, et qui en bénéficie vraiment ?

À travers ce jeu, les médiateurs invitent à faire le lien avec des situations bien réelles, comme les investissements dans la recherche ou l’innovation, où de nombreux acteurs financent des projets sans être assurés d’un retour. L’utilisation de fausse monnaie permet de rendre les montants concrets et de mieux visualiser les enjeux, tandis que la variation des ordres de grandeur (de quelques euros à plusieurs milliers) fait évoluer la réflexion.

Un jeu pour expérimenter, se tromper, discuter… et exercer son esprit critique face aux mécanismes économiques et collectifs.

Le Vaisseau 1 Bis Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf Bas-Rhin Grand Est

Un jeu d’enchères déroutant où tout le monde mise mais un seul gagne. Les enchères de Shubik invitent les participants à questionner les logiques d’investissement, de risque et de décision collective.