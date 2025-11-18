Les enchères maudites, Le Vaisseau, Strasbourg

Les enchères maudites 11 – 25 mars, les mercredis Le Vaisseau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Mercredis 11/18/25 mars 14h-17h

Dans ce jeu d’enchères, les participants doivent estimer la valeur d’un objet dont le prix réel n’est pas fixé, mais encadré par une fourchette. Chacun mise pour tenter de le remporter, en essayant de faire le bon calcul… ou en se laissant entraîner par la dynamique du groupe.

Très vite, les enchères dépassent ce que l’objet pourrait raisonnablement rapporter. À partir d’un certain nombre de joueurs, le phénomène s’amplifie : on mise trop, on s’entête, on veut gagner à tout prix.

Inspiré d’un phénomène historique observé notamment lors de la ruée vers le pétrole, ce jeu permet d’aborder des notions comme l’effet de groupe, la surestimation des gains ou la difficulté à prendre du recul quand la compétition s’installe.

À l’issue de la partie, les échanges avec les médiateurs permettent de revenir sur les choix effectués, de comprendre les mécanismes à l’œuvre et de questionner nos décisions lorsque l’émotion, l’urgence ou la concurrence prennent le dessus.

Le Vaisseau 1 Bis Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf Bas-Rhin Grand Est

Un objet, une valeur incertaine, des enchères qui s’emballent. Ce jeu met en lumière notre rapport au risque et aux décisions prises sous pression collective.