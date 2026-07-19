Les enfants de la Résistance de Christophe Barratie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 25 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Pendant l’Occupation allemande François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète : résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Réserver

À partir de 8 ans.



Pendant les vacances de la Toussaint.



France, fiction, 101 min, StudioCanal, 2026.

Le dimanche 25 octobre 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-25T17:00:00+01:00

fin : 2026-10-25T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-25T16:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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