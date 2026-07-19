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Les enfants de la Résistance de Christophe Barratie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 25 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Les enfants de la Résistance de Christophe Barratie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah de Drancy
Adresse
110-112, avenue Jean-Jaurès
Ville
93700 Drancy
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Pendant l’Occupation allemande François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète : résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Réserver

À partir de 8 ans.

Pendant les vacances de la Toussaint.

France, fiction, 101 min, StudioCanal, 2026.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-25T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-25T16:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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