Les enfants en costume ! Quartier médiéval Péniche Duchesse Anne Pontivy
Les enfants en costume ! Quartier médiéval Péniche Duchesse Anne Pontivy mercredi 15 juillet 2026.
Pontivy
Les enfants en costume ! Quartier médiéval
Péniche Duchesse Anne 2, quai Niemen Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Faire découvrir le Moyen Âge aux enfants, rien de mieux qu’une visite en costume ! Habillés aux couleurs et blason des seigneurs de Rohan, filles, garçons et guide parcourront les ruelles étroites du quartier ancien de Pontivy, avant de terminer la visite dans la cour du château. Dans ce lieu, ils s’exerceront au mur de boucliers et à la danse médiévale.
Durée : 1h | De 6 à 12 ans
Uniquement sur réservation par téléphone ou sur place auprès de l’Office de tourisme de Pontivy Communauté (pas de réservation internet)
Sous réserve de travaux en cours au château, de rares modifications de dernière minute peuvent se produire. .
Péniche Duchesse Anne 2, quai Niemen Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les enfants en costume ! Quartier médiéval Pontivy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- L’IME s’expose Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Atelier tricot crochet Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Destination les océans Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Ciné-débat Dans le sillage des baleines l’écovoyage d’Arvik Espace Kenere, médiathèque Pontivy 9 juin 2026
- Si mercredi m’était conté Espace Kenere, médiathèque Pontivy 10 juin 2026