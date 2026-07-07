Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
mardi 7 juillet 2026 · Montoire-sur-le-Loir
Informations pratiques
Montoire-sur-le-Loir
Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-10 15:15:00
Date(s) :
2026-07-07
Un mystérieux vol a été commis au musée… Un instrument de musique a disparu ! À vous de mener l’enquête pour retrouver le coupable.
Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, ce jeu d’enquête musicale, sur inscription, mêle découverte, observation et réflexion. Accompagnés d’une guide, qui sera également la maîtresse du jeu, les jeunes enquêteurs participeront à une mini-visite guidée au cours de laquelle ils recevront des indices pour avancer dans leur mission. Munis d’un questionnaire-jeu, ils devront explorer le musée, résoudre les énigmes et retrouver les indices cachés afin d’identifier le voleur de l’instrument. Une activité ludique et interactive pour découvrir le musée tout en s’amusant ! 8 .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 28 95 info@musikenfete.fr
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English :
Has a mysterious theft taken place at the museum? A musical instrument has gone missing! It’s up to you to investigate and find the culprit.
L’événement Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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