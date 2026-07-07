Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-10 15:15:00

Date(s) :

2026-07-07

Un mystérieux vol a été commis au musée… Un instrument de musique a disparu ! À vous de mener l’enquête pour retrouver le coupable.

Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir. Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, ce jeu d’enquête musicale, sur inscription, mêle découverte, observation et réflexion. Accompagnés d’une guide, qui sera également la maîtresse du jeu, les jeunes enquêteurs participeront à une mini-visite guidée au cours de laquelle ils recevront des indices pour avancer dans leur mission. Munis d’un questionnaire-jeu, ils devront explorer le musée, résoudre les énigmes et retrouver les indices cachés afin d’identifier le voleur de l’instrument. Une activité ludique et interactive pour découvrir le musée tout en s’amusant ! 8 .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 28 95 info@musikenfete.fr

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English :

Has a mysterious theft taken place at the museum? A musical instrument has gone missing! It’s up to you to investigate and find the culprit.

L’événement Les enfants mènent l’enquête ! à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois