Les enfants ont la parole !, Château fort de Sedan, Sedan

Les enfants ont la parole ! Samedi 23 mai, 19h00 Château fort de Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Projet scolaire LA CLASSE, L’OEUVRE

19h-20h

De février à mai 2026, des élèves de 5e du collège Turenne ont découvert les armures, leurs fonctions et leurs techniques de fabrication, accompagnés d’une guide-conférencière. Ils ont réalisé un recueil artistique qu’ils vous présentent à cette occasion.

Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr https://www.facebook.com/MuseeSedan/ [{« owner »: {« uid »: 54294183, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-04T09:33:32.160Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « patrimoine@mairie-sedan.fr », « response »: {« passId »: 409625888, « isPending »: false, « addressId »: 682876}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:30:49.566Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2288965, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:30:49.680Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457839311, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:30:49.848Z »}, {« venueId »: 152001, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:32:16.895Z »}, {« venueId »: 152001, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:33:32.159Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409625888 »}] Objets phares exposés dans le circuit de visite “Sedan, une principauté” : Armure et casque provenant de l’ancienne collection des princes de Sedan (dépôt du Musée de l’Armée), objets de fouilles du château fort (armement, céramiques, jeux, bijoux, stèle), tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle, mobilier, peintures, sculptures, maquette de Sedan en 1840 (dépôt de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais), peinture d’histoire militaire, casques et armes de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870-71). E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

En mars-avril 2026, les élèves de 5e du collège Turenne ont découvert les armures, leurs fonctions et leurs techniques de fabrication. Ils vous présenteront leur recueil artistique au cours de cette…

© Musée du château fort, Ville de Sedan