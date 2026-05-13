Les enfants ont la parole ! Exposition « D’une rue à l’autre », Maison du Patrimoine Sedan, Sedan

Les enfants ont la parole ! Exposition « D’une rue à l’autre » Samedi 23 mai, 17h00 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

De février à mai 2026, les élèves de la classe U.L.I.S. de l’école La Prairie ont découvert Sedan à travers ses noms de rues, accompagnés d’une guide-conférencière. Ils ont réalisé leurs propres plaques de rue, qu’ils vous présentent à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR

De février à mai 2026, les élèves de la classe U.L.I.S. de l’école La Prairie ont découvert Sedan à travers ses noms de rues, accompagnés d’une guide-conférencière. Ils ont réalisé leurs propres de à…

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