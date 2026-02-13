Les Enfants terribles : rencontrez les artistes !, Opéra, Lille

Les Enfants terribles : rencontrez les artistes ! Mardi 10 mars, 19h30 Opéra Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T20:15:00+01:00

Fin : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T20:15:00+01:00

En ouverture de l’Open Week autour de l’opéra de Philip Glass Les Enfants terribles, rencontrez Virginie Déjos, directrice musicale, Matthias Piro, metteur en scène, et Lisa Moro, scénographe et costumière.

L’Open Week, c’est tous les soirs du 10 au 14 mars.

Les Enfants terribles : 4 représentartions du 20 au 26 mars

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/open-week-3/ »}, {« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/les-enfants-terribles/ »}]

Conférence de presse publique